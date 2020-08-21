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فن

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:08 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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آيه عاطف
حققت أغنية "لينا رقصة" لـ كارمن سليمان، نجاحا كبيرا جدًا كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس
يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

لا بنام يا حبيبي ولا بهدى .. ولا بقدر أعيش ليلة واحدة .. من غير ما أشوفك فيها .. هو انت هتيجي كام مرة .. في العمر يا روحي غير مرة .. وانا عايزة أتمتع بيها".

أغنية "لينا رقصة" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

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