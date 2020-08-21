حسن الرداد: انفصالي عن إيمي سمير غانم شائعة ليس لها أساس من الصحة





وعلق حسن الرداد،خلال العرض الخاص لـ فيلمه الجديد "تؤام روحي" قائلا:"يحاول البعض ترديد أي كلام من أجل شهرة على حساب شخصية معروفة ومحبوبة".





وأضاف قائلًا :" أنا مش بحب أرد ولا أعلق لكن في النهاية .. الكلاب تعوي والقافلة تسير".





فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.



