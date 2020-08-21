نتفاجأ بهذا الأمر.. تنسيق الجامعات تكشف عن خطأ يرتكبه طلاب الثانوية عند تسجيل الرغبات.. فيديو





المشرف على مكتب تنسيق الجامعات إن المرحلة الأولى ستنطلق غدا السبت وحتى الأربعاء 26 أغسطس من الشهر الجارى . قال السيد عطا ،غدا





ونصح المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية ، الطلاب بالتركيز فى كتابة رغباتهم بالكليات التى يرغبون بالإلتحاق بها خاصة وإنهم يفاجئون بعد إعلان النتيجة ببعض الطلاب يرددون عبارات " أنا مكتبتش الكلية دى مع انى مجموعى يجيبها " .





وأشار إلى أن ان الطريقة المثلى لكتابة الرغبات فى التنسيق هو التركيز فى كتابة الكليات التى يرغب الطالب بدخولها والبعد عن كتابة كليات لا تناسب مجموعه أو ميوله .





ولفت السيد عطا ، إلى أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل على مدار الساعة لإستقبال رغبات الطلاب بالمرحلة الأولى أو التعديل بها .





وأشار إلى أن معامل التنسيق مجهزة لاستقبال الطلاب ومساعدتهم لتسجيل رغباتهم والتى تم تجهيزها بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .