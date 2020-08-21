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نتفاجأ بهذا الأمر.. تنسيق الجامعات تكشف عن خطأ يرتكبه طلاب الثانوية عند تسجيل الرغبات.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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شيرين عادل

قال  السيد عطا ، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ،  إن المرحلة الأولى ستنطلق غدا السبت وحتى الأربعاء 26 أغسطس من الشهر الجارى . 

ونصح   المشرف على مكتب تنسيق الجامعات ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية   ،  الطلاب بالتركيز فى كتابة رغباتهم بالكليات  التى يرغبون بالإلتحاق بها خاصة وإنهم يفاجئون بعد إعلان النتيجة ببعض الطلاب يرددون عبارات " أنا مكتبتش الكلية دى مع انى مجموعى يجيبها " .

وأشار  إلى أن ان الطريقة المثلى لكتابة الرغبات فى التنسيق هو التركيز فى  كتابة الكليات التى يرغب الطالب بدخولها والبعد عن كتابة كليات لا تناسب مجموعه أو ميوله .

ولفت  السيد عطا ، إلى أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل على مدار الساعة لإستقبال رغبات الطلاب بالمرحلة الأولى أو التعديل بها . 

وأشار   إلى أن  معامل التنسيق مجهزة لاستقبال الطلاب ومساعدتهم  لتسجيل رغباتهم   والتى تم تجهيزها بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا . 
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