AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

غرق طالب أثناء الاستحمام داخل ترعة في طهطا بسوهاج

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:17 م
جثة
جثة
Advertisements
خالد رياض
 تمكنت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج، من انتشال جثة تلميذ غرق أثناء الاستحمام داخل ترعة بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

اقرأ أيضا| مصرع موظف وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بغرق شخص بترعة نجع حمادي أسفل كوبري بنهو دائرة مركز طهطا، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق (بيشوي علاء) 15 عاما طالب -ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، بسؤال والده "علاء.ح.ن" 41 عاما مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة لعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق عامل في نهر النيل بسوهاج

مصرع 3 أطفال في حوادث سير متفرقة بسوهاج

مصرع طالب غرقا وعامل في انقلاب دراجة بسوهاج

غرق طالب وطفل أثناء الاستحمام في ترعة بسوهاج

ترشيحاتنا

بعد تداول قضية إنكار نسب أولادها.. هالة صدقي تتصدر مؤشرات جوجل

البرلمان الليبي: لم نتفق مع حكومة الوفاق على تحويل سرت منطقة منزوعة السلاح

أول وثيقة رسمية بين الإمارات وإسرائيل.. اعرف التفاصيل

للمرة الثانية.. ميجان ماركل تنهر الأمير هاري خلال اجتماع

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة