غرق طالب أثناء الاستحمام داخل ترعة في طهطا بسوهاج

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تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بغرق شخص بترعة نجع حمادي أسفل كوبري بنهو دائرة مركز طهطا، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق (بيشوي علاء) 15 عاما طالب -ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، بسؤال والده "علاء.ح.ن" 41 عاما مدرس ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة لعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.



