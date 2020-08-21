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حوادث

مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بـ أسيوط

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:12 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية حملة أمنية مكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.

يأتي ذلك لإستهداف وضبط (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم - سبق اتهامه فى 16 قضية "قتل - شروع فى قتل -  سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - توقيع بالإكراه"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 11حكما أبرزهم 5 أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل  - شروع فى قتل - استعراض قوة - سلاح").

 ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر المذكور بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

 وأسفر التعامل عن مصرع العنصر الإجرامي ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 2 خزينة - 7 طلقات من ذات العيار).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.

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