القمة 120.. وصول مسئولى الشركة الإسبانية لـ var قبل مباراة الأهلي والزمالك

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة ممثلى شركة ميديا برو الاسبانية المسؤلة عن تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز إلي القاهرة.





وشهد مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة وصول نونو كاباكو مدير التشغيل التقني بالشركة الاسبانية إضافة إلى عمر بليت مدير الشركة لمنطقة الشرق الاوسط.





يأتي حضور ثنائى الشركة الاسبانية الى القاهرة من اجل متابعة عمل فريق ميديا برو خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا السبت فى استاد القاهرة باعتبارها الأشهر على مستوى الشرق الاوسط.





يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:





حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش





كما كلفت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في مباراة القمة ١٢٠.