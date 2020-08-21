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محافظات

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في انتخابات نقابة أطباء الأسنان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:16 م
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في إنتخابات نقابة الأطباء
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محمد الطحاوي
شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالإدلاء بصوته في انتخابات النقابة العامة لطب الأسنان، والنقابة الفرعية بالشرقية، وذلك بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

كما تابع وكيل الوزارة إدلاء الأطباء بأصواتهم ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك والألتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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أكد "مسعود" علي أهمية المشاركة في الانتخابات،لكونه واجب وطني، ودورة في إستكمال جميع أركان ومؤسسات الدولة، وما تمثلة الحياة النقابية من دور هام في المشاركة في القضايا القومية، والارتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

وخلال جولة وكيل وزارة الصحة بالشرقية تمني النجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية، وللأطباء، والمواطنين.
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في انتخابات نقابة أطباء الأسنان
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في انتخابات نقابة أطباء الأسنان
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في انتخابات نقابة أطباء الأسنان
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشارك في انتخابات نقابة أطباء الأسنان
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