9 أطعمة غنية بالزنك

يعد الزنك من العناصر الغذائية المهمة لجسم ويساعد في عملية الأيض الخاصة بالمغذيات المختلفة، ويحافظ على صحة الجهاز المناعي، وعملية نمو الخلايا وإصلاح المتضرر منها.

الأطعمة الغنية بالزنك :

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1- اللحوم

كل 100 غرام من اللحم المفروم يحتوي على 43% من الحصة اليومية الموصى بها من هذا المعدن.

2- البقوليات

البقوليات بمختلف أنواعها تعتبر غنية بالزنك، إذ أن 100 غرام من العدس المطبوخ يحتوي على 12% من الحصة اليومية الموصى بها من الزنك.

المصادر النباتية للزنك أقل كفاءة أو امتصاصًا في الجسم من الحيوانية.

3- المكسرات

يحوي مستويات مرتفعة من الزنك

4- البيض

بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 5% من الحصة اليومية الموصى بها منه.

5- الشوكولاتة الداكنة

كل 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 30% من الحصة اليومية

6- منتجات الألبان

الزنك التي تحتويه هذه المنتجات يتم امتصاصه بالجسم بفعالية كبيرة، على عكس المنتجات النباتية.

7- الخضروات

مثل الفطروالسبانخ والبروكلي واللفت والثوم والبطاطا والفاصولياء الخضراء

8- البذور

تحتوي بعض البذور مثل الكتان وبذور عباد الشمس والقرع وبذور السمسم على كميات كبيرة من الزنك

9- الحبوب الكاملة

