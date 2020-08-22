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9 أطعمة غنية بالزنك

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعد  الزنك من العناصر الغذائية المهمة لجسم ويساعد في عملية الأيض الخاصة بالمغذيات المختلفة، ويحافظ على صحة الجهاز المناعي، وعملية نمو الخلايا وإصلاح المتضرر منها.

الأطعمة الغنية بالزنك :

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1- اللحوم
كل 100 غرام من اللحم المفروم يحتوي على 43% من الحصة اليومية الموصى بها من هذا المعدن.
2- البقوليات
البقوليات بمختلف أنواعها تعتبر غنية بالزنك، إذ أن 100 غرام من العدس المطبوخ يحتوي على 12% من الحصة اليومية الموصى بها من الزنك.
المصادر النباتية للزنك أقل كفاءة أو امتصاصًا في الجسم من الحيوانية.
3- المكسرات
يحوي مستويات مرتفعة من الزنك
4- البيض
بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 5% من الحصة اليومية الموصى بها منه.
5- الشوكولاتة الداكنة
كل 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 30% من الحصة اليومية
6- منتجات الألبان
الزنك التي تحتويه هذه المنتجات يتم امتصاصه بالجسم بفعالية كبيرة، على عكس المنتجات النباتية.
7- الخضروات
مثل الفطروالسبانخ والبروكلي واللفت والثوم والبطاطا والفاصولياء الخضراء
8- البذور
تحتوي بعض البذور مثل الكتان وبذور عباد الشمس والقرع وبذور السمسم على كميات كبيرة من الزنك
9- الحبوب الكاملة

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