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فن

حمدي المرغني يحتفل بافتتاح مطعم بيومي فؤاد

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:52 ص
حمدي المرغني و بيومي
حمدي المرغني و بيومي فؤاد
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ميرنا محمود
احتفل حمدى المرغنى بافتتاح مطعم بيومي فؤاد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".

وكتب حمدى المرغنى معلقا على الصورة": تجمع الأحبة برعاية شاهبندر الكوميديا العم بيومي فؤاد بمناسبة افتتاح مطعمه ...مبروووك ويارب يبقي فتحة خير عليك.

يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

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المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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