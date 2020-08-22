7 فوائد لـ ورق اللورا

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية؛ فوائد ورق اللورا.
فوائد ورق اللورا:
1- يزيل الضغوط النفسية والعصبية ويساعد في تهدئة الأعصاب والتخلص من المشاعر السلبية مثل القلق، والاضطراب النفسي.
2- يزيل الأرق ويساعد في النوم سريعا،
3- يعد من المضادات الحيوية الفعالة التي تقضي نهائيا على البكتيريا والفيروسات، والالتهابات.
4- .ينظف الجهاز التنفسي ويقي من نوبات الربو، وأعراض نزلات البرد
5- في التخلص من نزيف الأنف بشكل فوري.
6- يقلل من آلام الدورة الشهرية، والقضاء على الإفرازات المهبلية التي تصاب بها المرأة.
7- يجنب التعرض للإجهاض، ويحمي الجنين
يتم الحصول على تلك الفوائد بحرق اوراق الغار ونشر دخانه في المكان