7 فوائد لـ ورق اللورا









قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية؛ فوائد ورق اللورا.

فوائد ورق اللورا:





1- يزيل الضغوط النفسية والعصبية ويساعد في تهدئة الأعصاب والتخلص من المشاعر السلبية مثل القلق، والاضطراب النفسي.

2- يزيل الأرق ويساعد في النوم سريعا،

3- يعد من المضادات الحيوية الفعالة التي تقضي نهائيا على البكتيريا والفيروسات، والالتهابات.

4- .ينظف الجهاز التنفسي ويقي من نوبات الربو، وأعراض نزلات البرد

5- في التخلص من نزيف الأنف بشكل فوري.

6- يقلل من آلام الدورة الشهرية، والقضاء على الإفرازات المهبلية التي تصاب بها المرأة.

7- يجنب التعرض للإجهاض، ويحمي الجنين