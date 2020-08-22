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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يعلق على خطوة ليبيا بوقف إطلاق النار

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:56 ص
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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ميس رضا

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السبت، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار الصادر عن المجلس الرئاسي والبرلمان في ليبيا.


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ودعا الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كافة الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة.


وطالب الحجرف بسرعة التوصل إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا ويحقق الأمن والاستقرار لأبناء هذا البلد.


كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بإعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، وفق ما صدر عن مجلس النواب الليبي، معتبرة أن القرار خطوة نحو الاستقرار.


وفي وقت سابق الجمعة، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.


تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.


وأكد عقيلة صالح، في بيان، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".


واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".


كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.


فيما دعت الوفاق الإخوانية إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس  القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

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