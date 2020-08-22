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أخبار العالم

طائرة جنوب السودان المنكوبة.. مصرع 17 شخصا على الأقل

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:11 م
الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
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على صالح
أفادت تقارير من جنوب السودان، بمصرع 17 شخصًا على الأقل في تحطم الطائرة التي تحطمت اليوم، السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار العاصمة جوبا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة بالقرب من مطار جوبا بعد وقت قصير من إقلاعها. 

وأوضحت أنها طائرة شحن تعود لشركة "ساوث ويست" للطيران.

وبحسب التقارير، قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص خلال تحطم الطائرة في جوبا.

ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات حول تفاصيل الحادث أو عدد الضحايا.

فيما نشر إعلام محلي مقطع فيديو قالوا إنه من موقع تحطم الطائرة، يظهر خلاله تصاعد الدخان من مجسم الطائرة بعد اشتعال النيران فيها.

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