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وزيرة الصحة: علاج البلازما كان فعالا وناجحا جدا.. والعزل المنزلى خفض مدة التعافي

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:55 م
الدكتروة هالة زايد،
الدكتروة هالة زايد، وزيرة الصحة
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن إستخدام البلازما لعلاج فيروس كورونا كان فعالا جدا وناجحا فى حالات معينة، مشيرة إلى أن هناك آلاف المتبرعين الذى تم أخذ منهم البلازما.

وأضافت "زايد" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل متبرع من البلازما يقوم بمعالجة حالتين، موضحة أن الوزارة قللت مستشفيات العزل حتى لا يتم إرهاقها.

وأكدت أن 100% من حالات الإصابة قى مصر لديها القدرة على معالجة إصابات كورونا من البسيطة إلى المتوسطة، لافتة إلى أن مواطن العزل المنزلى خفضت مدة التعافى من الفيروس، حيث إنه أصبح التعافى خلال ثمانية أو عشرة أيام.

وأشارت إلى أن العامل الفيصل فى رجوع الإصابات مرة أخرى إلى مصر وانتشارها هو المواطن، مضيفة أن الدولة التى شهدت ارتفاعات أخرى بالفيروس هم من تراجع مواطنيها فى إتخاذ الإجراءات الاحترازية، طالبة من المواطنين ارتداء الماسك وغسل اليد والمحافظة على التباعد.
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