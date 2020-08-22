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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. رسائل واتسآب تستنزف باقة الإنترنت.. 5 تطبيقات مجانا لفترة محدودة لمستخدمي آيفون

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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شيماء عبد المنعم
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


يحفظ تطبيق المراسلات الفورية الشهيرة واتس آب WhatsApp، بشكل تلقائي الصور ومقاطع الفيديو بمعرض الصور على هاتفك، ونظرا لاعتماد الكبير على تطبيق التراسل في حياتنا اليومية نستقبل العديد من ملفات الوسائط التي من الممكن أن تتسبب في استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك خاصة إذا كنت تستخدم بيانات الجوال.


يضم متجر آبل العديد من التطبيقات والألعاب خلال الفترة الأخيرة، والتي تطورت بشكل ملحوظ لمساعدة مستخدمي هواتف آيفون في أداء  الكثير من المهام اليومية باستخدام أجهزتهم المحمولة.


أطلقت شركة أوبو، هاتفها الأحدث والأرخص Oppo A5 2020، والذي يأتي ضمن سلسلة A، بتصميم متطور وكاميرا خلفية محسنة مع معالج Snapdragon 665، من كوالكوم والذي يقدم أداءا قويا مقارنة بالإصدارات السابقة بنفس التشكيلة ولكن بسعر اقتصادي.


تستعد شركة Epic Games، المالكة للعبة فورتنايت Fortnite، لإطلاق بطولة ألعاب مجانية بدءا من يوم 27 أغسطس الجاري، بالتعاون مع شركة Marvel، كما أوضح الإعلان التشويقي الذي أصدرته الشركة يوم الجمعة الماضي.


كشفت بعض التسريبات السابقة، عن اعتزام شركة هواوي Huawei، إطلاق هاتفها الجديد Enjoy 20 Plus، بمعالج من نوع  MediaTek 5G، وليس بمعالجات Kirin وذلك بسبب العقوبات المفروضة على الشركة الصينية من الحكومة الأمريكية، والتي تفرض قيودا على عملاقة تصنيع هواتف أندرويد تمنعها من الحصول معالجات Kirin.


في بداية الشهر الجاري، أطلقت شركة سامسونج هاتفها الأحدث في سلسلة Note الشهيرة، والذي يحمل اسم Galaxy Note 20، مدعما بميزة القلم الإلكتروني S Pen.


يتيح لك تطبيق إنستجرام Instagram، التواصل بشكل عام وخاص مع المتابعين والمشتركين مع المستخدمين الآخرين على المنصة، حيث يتضمن إرسال رسائل خاصة إلى أي شخص.


استطاعت علامة أوبو الصينية الرائدة أن تثبت أقدامها بقوة فى السوق المصرية من خلال طرح هواتف استثنائية بمواصفات قوية، تؤهلها للعمل الشاق أو حتى للترفيه والألعاب، ودائما تسعى بكل جهدها لتوفير أفضل هواتفها الذكية العاملة بنظام أندرويد الشهير الأكثر استخدامًا فى العالم، وفى إطار ذلك يقدم "صدى البلد" الإخباري مواصفات وأسعار أفضل هواتف Oppo فى مصر.
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