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اقتصاد

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:06 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
تراجعت اسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 6 جنيهات بمحال الصاغة مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 854 جنيهًا كأعلي قيمة له مقابل 860 جنيهًا أمس بفارق 6 جنيهات.

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وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة 976 جنيهًا مقابل 983 جنيها أمس بفارق6 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 732 جنيهًا مقابل 737 جنيها أمس بفارق 5 جنيهات.
  
ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 569 جنيهًا مقابل 566 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6832 جنيهًا وكيلو الذهب نحو976 ألف جنيه.

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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