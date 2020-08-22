القمة 120.. شيكابالا يؤازر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة فريقه وقام بنشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ونشر شيكابالا صورة خاصة وهو يحمل نجله علي أعناقه ويرتديان تيشيرتات الزمالك، تحمل اسميهما "شيكابالا" و"ادم".
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة اليوم أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: مصطفى محمد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأسامة فيصل وكاسونجو وعمر السعيد.