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رياضة

القمة 120.. شيكابالا يؤازر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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ملك موسى
حرص محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مؤازرة فريقه وقام بنشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر شيكابالا صورة خاصة وهو يحمل نجله علي أعناقه ويرتديان تيشيرتات الزمالك، تحمل اسميهما "شيكابالا" و"ادم".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن  التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة اليوم أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: مصطفى محمد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأسامة فيصل وكاسونجو وعمر السعيد.
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