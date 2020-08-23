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مرأة

طريقة عمل ونتون الدجاج.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:01 ص
دجاج
دجاج
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أسماء عبد الحفيظ

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل ونتون الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع لتقديم وجبة محببة ومفضلة لأسرتك.

مقادير ونتون الدجاج

للونتن
2 كوب دقيق
بيضة
ملح
نصف كوب ماء للعجن
للحشوة
ربع كيلو دجاج مفروم
120 جرام جمبري مفروم
بصل أخضر  حلقات
نصف ملعقة صغيرة نشا
فلفل ابيض
ماء
نصف ملعقة صغيرة زيت سمسم

للصوص
3 ملعقة كبيرة سويت تشيلي صوص
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
سمسم زيت للقلي

طريقة تحضير ونتون الدجاج
للعجينة

* يخلط دقيق وملح وبيض وثم يضاف ماء تدريجيا ويعجن جيدا

* ثم يحمر الونتون في زيت غزير

* يشوح الدجاج في زيت ويضاف بصل أخضر وسمسم ويتبل بملح وفلفل أبيض وصوص سمك ثم يضاف الجمبري

* ثم تحشو عجينة ونتن بحشوة الدجاج والجمبري ثم تغلق

للصوص

* يخلط سويت تشيلي صوص وعصير ليمون وسمسم وكزبرة مفرومة

* يقدم ونتون الدجاج مع الصوص

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