جددى سفرتك.. بطريقة عمل حواوشي دجاج

حواوشي دجاج من الأطباق غير التقليدية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ، فالنقدم لكم طريقة عمل حواوشي دجاج من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير حواوشي دجاج
عيش بلدي
كيلو دجاج مفرومة
زيت
ملح
فلفل اسود
بابريكا
حبهان بودرة
نصف كوب بقدونس مفروم
نصف كوب فلفل رومي مفروم
2فص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة دقيق
نصف كوب بصل مفروم
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طريقة تحضير حواوشي دجاج
-يخلط الدجاج مع البقدونس والفلفل والثوم والدقيق والبصل والملح والفلفل والبابريكا والحبهان
- ثم يحشى الخبز بالحشوة
- ويدهن بالزيت
-ويطهى جيدا في طاسة على النار على الجهتين