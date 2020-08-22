ساسي ومعلول يرتديان قميصا خاصا قبل القمة حدادا على أسطورة تونس

ارتدي التونسيان علي معلول وفرجاني ساسي، قميصين خاصين حدادا على حمادي العقربي أسطورة تونس الراحل قبل بداية مباراة القمة على أرض ستاد "القاهرة".





ودعت جماهير كرة القدم التونسية، للأسطورة منتخبهم الوطني، اللاعب الراحل حمادي العقربي، الذي توفي اليوم الجمعة في إحدى مصحات مدينة صفاقس، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.









ويعد الفقيد واسمه الحقيقي محمد بن رحيم، أسطورة النادي الصفاقسي التونسي، وصانع أمجاده، حيث فاز معه بلقب الدوري التونسي في ثلاث مناسبات، أعوام 1978، و1981، و1983.









وكان حمادي العقربي، من الجيل الذهبي لمنتخب تونس، وأحد صناع ملحمة كأس العالم "الأرجنتين 1978"، حيث حقق منتخب "نسور قرطاج"، أول انتصار للعرب والأفارقة في المونديال، بالفوز على المكسيك 3-1 .