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اقتصاد

المركزي: 257.8 مليار جنيه أرصدة إقراض عملاء البنوك بالعملة الأجنبية في أبريل الماضي

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:49 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
وصلت جملة أرصدة الإقراض لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية في إبريل الماضي نحو 257.8 مليار جنيه مقابل 258.91 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ256.732 مليار جنيه في فبراير 2020.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الإقراض الموجه للقطاع الصناعي نحو 125.984 مليار جنيه مقابل 127.9 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ127.743 مليار جنيه في فبراير الماضي.

وسجلت أرصدة إقراض القطاع التجاري نحو 15.04 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 14.4 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ14.6 مليار جنيه في فبراير2020

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ووصلت أرصدة إقراض الخدمات نحو 99.7 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 99.301 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ97.44 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

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