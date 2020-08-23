AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد السبكي يروج لفيلم توأم روحي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

روج المنتج أحمد السبكي لفيلم توأم روحي بصورة جديدة لبطلي العمل حسن الرداد وأمينة خليل عبر حسابه على إنستجرام.


وكتب أحمد السبكي: "حد بايدية يقرر انه ميحبش!! من فيلم توام روحى حاليًا بجميع سينمات مصر".


كان المنتج أحمد السبكي أعلن عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "توأم روحي" تمهيدا لعرضه فى 19 أغسطس الحالى فى دور العرض. 


"توأم روحي"، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن


قرا ايضا ما بدنا نموت منفجرين.. هيفاء وهبى تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب

قسطرة بالقلب.. سعد الصغير يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية شديدة.. شاهد



وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برفقة أمينة خليل.. حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد توأم روحي

قريبا بدور العرض.. السبكي يروج لـ فيلم توأم روحي

عرض فيلم توأم روحى لـ حسن الرداد.. 19 أغسطس.. شاهد

أحمد السبكي يروج لفيلم توأم روحي.. شاهد

قريبا بدور العرض.. عائشة بن أحمد تروج لـ فيلم توأم روحي

حسن الرداد يروج لـ فيلم توأم روحي.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

الفك .. عميد تربية رياضية يعلن مفاجأة مدوية عن طالب التنمر

ساويرس تعليقاً القمة 120.. جنش لازم يخش المجال السينمائي.. شاهد

احذفها فورا.. 23 تطبيقا تخترق حساباتك البنكية وتشترك في تطبيقات مدفوعة دون علم المستخدمين.. صور

حيل بسيطة تجنبك ارتفاع درجة حرارة فرامل سيارتك وتلفها

أخبار الفن| ريهام سعيد: ريم البارودي ماتت بالنسبة لي.. أصالة تكشف حقيقة خطوبتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر