أحمد السبكي يروج لفيلم توأم روحي

روج المنتج أحمد السبكي لفيلم توأم روحي بصورة جديدة لبطلي العمل حسن الرداد وأمينة خليل عبر حسابه على إنستجرام.





وكتب أحمد السبكي: "حد بايدية يقرر انه ميحبش!! من فيلم توام روحى حاليًا بجميع سينمات مصر".

كان المنتج أحمد السبكي أعلن عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "توأم روحي" تمهيدا لعرضه فى 19 أغسطس الحالى فى دور العرض.

"توأم روحي"، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن





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وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.