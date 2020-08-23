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تعليم

534 طالبًا بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة «دور ثان»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:39 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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إبراهيم الهوارى
تواصلت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة لليوم الثاني على التوالي.
ويؤدى ٥٣٤ طالبًا في ١٢ لجنة على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية منهم ٥٧ طالبًا يؤدون امتحان اللغة الإيطالية و٢١٥ يؤدون امتحان اللغة الألمانية و262 طالبا يؤدون امتحان اللغة الفرنسية على مدار ساعتين من ١٠ إلى ١٢ ظهرا .

وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزاره التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور أعضاء غرفة العمليات وفريق العمل سير الامتحانات التى تجرى في ظل إجراءات مشددة.
ووجه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتعقيم الطلاب قبل دخول اللجان ودخول اللجان من خلال بوابات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية حرصا على سلامة وصحة الطلاب والملاحظين والعاملين باللجان.

فيما شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا وفرض حرم أمن بمحيط اللجان وسيط اجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.
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