534 طالبًا بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة «دور ثان»

تواصلت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة لليوم الثاني على التوالي.

ويؤدى ٥٣٤ طالبًا في ١٢ لجنة على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية منهم ٥٧ طالبًا يؤدون امتحان اللغة الإيطالية و٢١٥ يؤدون امتحان اللغة الألمانية و262 طالبا يؤدون امتحان اللغة الفرنسية على مدار ساعتين من ١٠ إلى ١٢ ظهرا .





وتابعت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برئاسة طه عجلان وكيل وزاره التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وبحضور أعضاء غرفة العمليات وفريق العمل سير الامتحانات التى تجرى في ظل إجراءات مشددة.