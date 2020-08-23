AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نسبة الرطوبة 80%.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 23-8-2020 بمحافظات مصر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:01 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التلفزيون المصري، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 23-8- 2020، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقسا مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد. 

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23
السويس العظمى 35 والصغرى 25
العريش العظمى 33 والصغرى 23
طابا العظمى 34 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29
الغردقة العظمى 37 والصغرى 27
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بني سويف العظمى 36 والصغرى 24
المنيا العظمى 37 والصغرى 22
أسيوط العظمى 37 والصغرى 24
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 40 درجة

حرارة ورطوبة.. تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى..فيديو

انخفاض الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الاثنين

ارتفاع جديد في درجات الحرارة من الغد حتى الثلاثاء .. والعظمى تصل لـ 43 درجة

والعظمى 34.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

الرطوبة مستمرة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

ترشيحاتنا

وليد صلاح: فايلر لم يتعلم الدرس من لقاء السوبر

ناقد رياضي: انتقال رمضان صبحي من الأهلي أثر معنويًا على لاعبي الفريق

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

حمادة أنور: الفوز على الأهلي بطولة خاصة والدوري لم يحسم

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

من القلب للقلب .. شاهد ما فعلته الكنيسة المصرية لـ شعب لبنان

AdvertisementS

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

مرون محسن يثير غضب جماهير الأهلي.. ومغردون: مهاجم شفاف

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

جمبسوت وفستان.. رانيا منصور تتألق بإطلالتين في زفاف شقيقتها

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص