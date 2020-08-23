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أخبار العالم

حرائق غابات كاليفورنيا.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في الولاية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:52 ص
على صالح
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانًا عن كارثة كبرى حيث تهدد الأحوال الجوية المتدهورة بإشعال حرائق غابات جديدة في كاليفورنيا، حيث يكافح رجال الإطفاء بعضًا من أكبر حرائق الغابات المسجلة على مدار الأسبوع الماضي.

ويصدر إعلان ترامب المساعدة الفيدرالية للولاية، حيث قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، إنه سيساعد أيضًا الأشخاص في المقاطعات المتضررة من الحرائق من خلال تقديم المشورة في الأزمات والإسكان والخدمات الاجتماعية الأخرى.

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وتستعد ولاية كاليفورنيا للبرق الجاف والرياح العاصفة التي تهدد بإشعال المزيد من الحرائق وإذكاء النيران الحالية. 

وقد طلبت الولاية بالفعل المساعدة من أستراليا وكندا لاحتواء الحرائق التي تسببت في نزوح أكثر من 100 ألف شخص ومقتل ستة وحرق مئات المنازل.

واندلعت الحرائق بسبب وابل غير عادي من البرق وأوقدها موجة حر شديدة ومستمرة الأسبوع الماضي. 

وقالت شانا جونز، رئيسة وحدة الإطفاء في كال يوم السبت، على الرغم من برودة الطقس، إلا أن المزيد من الرطوبة بين عشية وضحاها ساعد رجال الإطفاء على خلق الأرض "الطقس المتوقع المرتقب ليس في مصلحتنا".

وقال "نيوسوم" إن الحرائق التي اجتاحت أكثر من 991 ألف فدان على مدى سبعة أيام "تستنزف مواردنا وموظفينا" وتتطلب مساعدة دول ودول أخرى.

واضاف حاكم ولاية كاليفورنيا، الذي طلب المساعدة مما أسماه "أفضل مكافحي حرائق الغابات في العالم" في أستراليا، البلد الذي شهد حرائق غابات هائلة في وقت سابق من العام الجاري: "ببساطة لم نشهد شيئًا كهذا منذ سنوات عديدة".

وتتجه المساعدة من كندا و 10 ولايات أمريكية أخرى إلى كاليفورنيا.

واندلع حوالي 560 حريقا في أنحاء الولاية أمس السبت، وكان العديد منها صغيرًا ونائيا، لكن الجزء الأكبر من الضرر كان من ثلاث مجموعات دمرت الغابات والمناطق الريفية في بلد النبيذ ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.
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