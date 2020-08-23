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فن

بالكمامة.. نور اللبنانية تعلن بدء تصوير مشاهدها بمسلسل "جمال الحريم"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:11 م
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
أعلنت النجمة اللبنانية نور، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد “جمال الحريم”، بصورة لها وهي ترتدي كمامة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام وعلقت: لا يمكنك رؤيتي بسبب القناع ولكنني متحمس حقًا لليوم الأول من التصوير.. أتمنى لي التوفيق”.

جدير بالذكر أن الفنانة نور شاركت من قبل متابعيها بصورة تجمعها مع مخرجة المسلسل، منال الصيفي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وعلقت: “مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل #جمال_حريم .. قريبًا!”.

"جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

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