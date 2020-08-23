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بالأوف شولدر.. حنان مطاوع بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:08 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة حنان مطاوع على مشاركة متابعيها بصور جديدة من أجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة: "وقت للراحة".

وتألقت حنان مطاوع بإطلالة مميزة كعادتها، فهي من الفنانات التي تتميز بإطلالتها الجذابة، مرتدية فستانا طويلا أوف شولدر باللون اللبني، مع تزيينه بالورود والنقوشات ذات اللون الأحمر لتظهر بشكل جمالي جذاب.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وهي الملموم لتكشف عن ملامحها الرقيقة.

وارتدت حنان مطاوع النظارة الشمسية الدائرية وهي من الصيحات الجديدة.

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وقت للراحه❤️ @mona3enidesigns

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بالأوف شولدر.. حنان مطاوع بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

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