حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها.. ومتابع: خسيتي أوي

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وخطفت حنان مطاوع الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "المحترمة" و " أحلى ممثلة في مصر" و " العسل بزيادة" وماشاء الله عليكي ربنا يحميكي " و" أحلى واحدة من غير مجهود " و" خسيتي اوي".







