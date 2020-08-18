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فن

حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور لها.. ومتابع: خسيتي أوي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:02 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت حنان مطاوع الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "المحترمة" و " أحلى ممثلة في مصر" و " العسل بزيادة" وماشاء الله عليكي ربنا يحميكي " و" أحلى واحدة من غير مجهود " و" خسيتي اوي". 


وشاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.
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