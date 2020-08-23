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ديني

توفي غرقا.. جامعة الأزهر تنعى طالبا بـ صيدلة أسيوط

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:01 م
جامعة الأزهر تنعي
جامعة الأزهر تنعي ابن من ابناء كلية الصيدلة بأسيوط
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محمد شحتة
نعت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور محمد أنور، عميد كلية الصيدلة بنين بجامعة الأزهر بأسيوط، وجميع منسوبي الجامعة بأسيوط، الطالب أحمد موسى بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة بأسيوط، الذي توفي اليوم غرقا في أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح.

وتوجهت الجامعة إلى الله بالدعاء أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أولئك رفيقًا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من ناحية أخرى، شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في اللقاء الإلكتروني الذي عقد عبر برنامج zoom بالتعاون مع جامعة النيل وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت عنوان: "المنتدى العلمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي"- بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة كلٍّ من: الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وقد أدار الحوار الدكتور محمد جلال، وكيل كلية هندسة الأزهر بقنا ومدير مكتب تيكو الأزهر.

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