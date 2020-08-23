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رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توج نادي بايرن ميونخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

الربع ساعة الأولى من المباراة شهدت استحواذًا تامًا للاعبي بايرن ميونخ على الكرة، دون وجود أي فرص خطيرة للتسجيل من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة السادسة سدد الإسباني ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ كرة من مسافة بعيدة لكنها كانت بعيدة عن مرمى باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة التاسعة أبعد دفاع بايرن ميونخ الضربة الحرة المباشرة التي نفذها نيمار من على حدود منطقة جزائهم.

نيمار تلقى تمريرة رائعة من الجانب الأيسر انفرد بها بنوير حارس مرمى بايرن ميونخ، لكن الأخير تألق وتصدى لتصديدته في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21، استلم ليفاندوفسكي كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر,

وفي الدقيقة 25، تم تغيير بواتينج مدافع البايرن لإصابته والدفع بـ زوله بدلًا منه.

وفي الدقيقة 28، هيئت الكرة للإسباني هيريرا لاعب البي إس جي على حدود منطقة جزاء البايرن، ليسددها بقوة لكنها جاورت القائم الأيسر لمرمى نوير.

وفي الدقيقة 31، أرسل توماس مولر كرة عرضية من الجانب الأيمن على رأس ليفاندوفسكي الذي صوبها نحو مرمى نافاس حارس البي إس جي، لكن الأخير تصدى لها ببراعة.

تبادل بعد ذلك الفريقان السيطرة دون وجود فرص خطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، حدثت مشادات على أرض الملعب بين لاعبي الفريقينفي الدقيقة 51، بعد تدخل جنابري لاعب بايرن ميونخ على نيمار لاعب باريس سان جيرمان، ليقوم بارديس لاعب الفريق الفرنسي بالالتحام مع جنابري، ليتحصل اللاعبين على بطاقتين صفراوتين في المباراة القائمة بين الفريقين.

وتحصل زوله مدافع البايرن على البطاقة الصفراء بعد تدخله عل دي ماريا في الدقيقة 56، في ربع ساعة شهدت حذرًا من الفريقين.

وفي الدقيقة 59، سجل كومان الهدف الأول لبايرن ميونخ برأسية رائعة بعد تلقيه كرة عرضية من زميله كيميتش في اليمين.

حاول لاعبو باريس سان جيرمان تعديل النتيجة وكانت أخطر الفرص عن طريق ماركينيوس، الذي كان أمام نوير تمامًا لكن الحارس الألماني تألق وتصدى لتسديدته الصعبة في الدقيقة 70.

بدا واضحًا انخفاض الطاقة البدنية للاعبي باريس سان جيرمان، فلم يستطيعوا بعد ذلك الوصول لمرمى نوير لتسجيل هدف التعادل، بل كاد كوتينيو أن يسجل الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 84 من ضربة حرة مباشرة جاورت مرمى نافاس، لتنتهي المباراة بتفوق بايرن ميونخ وتتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونعرض لكم ملخصًا للمباراة وهدفها بالفيديو
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