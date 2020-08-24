وداعا لدهون البطن نهائيا بكوب واحد من هذا المشروب

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ملعقة من الجنزبيل







ماذا تحتاجين1 كوب كرفسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة2 ملعقة كبيرة عصير ليمونرشة ملح أسودكيف تطبقين الوصفةضعي الكرفس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق الجنزبيل وعصير الليمون والملح الأسود.ويقلب جيدا.فوائد مشروب تخسيس البطنيحتوي الكرفس العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة