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مرأة

وداعا لدهون البطن نهائيا بكوب واحد من هذا المشروب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:01 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

تبحثين عن وصفات سريعه للتخسيس مضمونه والتخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون.إليك مشروب  لتخسيس الأرداف ونسف الكرش بسرعه مذهلة ونتائجها مضمونة  .

ماذا تحتاجين

1 كوب كرفس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود
ملعقة من الجنزبيل

كيف تطبقين الوصفة

ضعي الكرفس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق الجنزبيل وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدا.

فوائد مشروب تخسيس البطن


يحتوي الكرفس العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.

تساعد القرفة  على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية  أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة
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