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توك شو

حمام ومساج.. رضوى الشربيني تسخر من سيدة على الهواء "فيديو"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:36 ص
الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني
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البهي عمرو
تلقت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة من سيدة تقول "زميلة جوزى في الشغل بتحضر له الفطار كل يوم وبتهتم به وأنا فرحانة بس ماما وأصدقائي بيقولولي كدة غلط"، وردت رضوى قائلة: "الله أكبر .. انتى فرحانة .. طيبة أوي".

وأضافت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامج "هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي سفرة: "لما زميلة جوزك في الشغل تفطره وأنتِ مبسوطة يبقى حقه يبص برة، أو أقولك هاتيها تعيش معاكم يا حبيبتي فى البيت". 

وأوضحت رضوى الشربيني: "لما تيجي البيت هتوفر عليكي الفطار والغدا والعشا، وكمان تحضر له الحمام ولو عايز مساج ممكن تعمله".

وتابعت رضوى الشربيني: "هو فى أيه انتي بيجري فيكي مايه ساقعة مش دم.. دي هتاخده منك في ثانية إلا ربع".
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