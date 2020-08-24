فرج عامر: تنفيذ تكليفات الرئاسة بشأن التحول الرقمي يقضي على الفساد المالي والإداري والرشوة

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،بالتصريحات التى أدلى بها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن تقديم خدمات حكومية مرقمنة للمواطن يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة بناء مصر الرقمية وأن الوزارة ستبدأ في إطلاق 3 حزم من الخدمات أولاها رقمنة خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى خدمة التموين، وخدمة تجديد التراخيص سواء تراخيص المركبات أو القيادة بالتعاون مع وزارة الداخلية.





وطالب " عامر " فى بيان أصدره اليوم، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع فى هذا الاتجاه ليشمل جميع الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين تنفيذا للتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ملف التحول الرقمى ، مؤكدا ان نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي فى هذا الملف تحديدًا يقضى نهائيًا على جميع اوجه الفساد المالى والادارى والرشوة فى التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين.





كما طالب المهندس محمد فرج عامر بسرعة تطبيق التحول الرقمى فى خدمات الحصول على تراخيص السيارات وتملك الاراضى لمختلف الأغراض خاصة الصناعية وجميع الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى وغيرها من الخدمات الاخرى.





وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت قد اكد أن هذه الحزم من الخدمات تستهدف قطاعًا كبيرًا من المواطنين، وستكون هناك خدمات أخرى سيتم إطلاقها وأنه تم الانتهاء من 361 منفذًا جديدًا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة.





كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر"، والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.





وحسب بيان من وزارة الاتصالات فإن المنحة تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي طورتها وزارة الاتصالات، تكنولوجيًا، على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عددهم.