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رياضة

الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن محمود نعمان وقع على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.


وأوضح أن نعمان وقع على عقود اللعب للفريق لمدة 4 مواسم، تبدأ من الموسم القادم.


وقال إن اللاعب انضم إلى التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة طارق محروس المدير الفني.


وأشار عبد القادر إلى أن التعاقد مع نعمان جاء في إطار توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لبناء فريق قوي، ومن أجل حصد البطولات وتحقيق تطلعات مجلس الإدارة وجماهير النادي.
الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور
الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور
الأهلي يعلن ضم محمود نعمان.. صور
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