اندلاع احتجاجات بولاية وسكنسون الأمريكية بعد إطلاق شرطي النار على رجل أسود ..فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، لقطات تظهر اندلاع الاحتجاجات في مقاطعة كنوشا في ولاية وسكنسون الأمريكية، بعد أن أطلق شرطي النار على رجل أسود في الظهر من مسافة قريبة، حين كان الرجل يهم بركوب سيارته.





ونُقل الرجل المصاب "جاكوب بليك"، إلى المستشفى، حيث وصفت الشرطة حالته بالخطيرة.





وقال حاكم ولاية وسكنسون، "توني إيفرز"، إن "بليك" أُطلق عليه النار عدة مرات، وأنه ليس أول شخص من ذوي البشرة السوداء الذين يُطلق عليهم النار أو يُقتل بلا شفقة، على أيدي قوات الشرطة الأمريكية.





وأعرب "إيفرز"، عن تضامنه مع الأمريكيين السود، قائلًا إنه يقف مع كل أولئك الذين طالبوا ومازالوا يطالبون بالعدالة والإنصاف والمحاسبة، لأجل أرواح الأمريكيين السود في الولايات المتحدة.





من جانبها، قالت الشرطة، إن عملية إطلاق النار وقعت عندما كانت تتعامل مع حادث محلي.