البطوطي: مصر استقبلت 126 ألف سائح منذ أول يوليو الماضي.. فيديو

قال وليد البطوطي مستشار وزير السياحة سابقا، إن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية لمصر لها مدلول كبير وعظيم لنا.









وأضاف البطوطي خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدلالة إيجابية لأنها أول زيارة لأمين عام منظمة السياحة العالمية تكون لمصر خاصة أنه أول عندما نزل في القاهرة ذهب بعدها الي مدينة الغردقة.









وتابع مستشار وزير السياحة سابقا أن أمين عام منظمة السياحة العالمية قام بزيارات ميدانية لتتأكد من وجود الاجراءات الاحترازية والوقائية في المناطق والاماكن السياحية.









وأوضح البطوطي أن مصر استقبلت 126 ألف سائح منذ أول يوليو من عودة الطيران في مصر.









وأشار إلي أن أمين عام منظمة السياحة العالمية أبدي إعجابه الشديد للاجراءات الاحترازية التي تتبعها الاماكن السياحية في مصر قائلا "إن مصر تتبع الاجراءات الاحترازية أكثر من دول أخري كثيرة".