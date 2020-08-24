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فن

بالأبيض والأسود.. كريم فهمى يثير إعجاب متابعيه في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الفنان كريم فهمى، مجموعة صور له بالأبيض والأسود من أحدث جلسة تصوير خاضها، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وجاءت له بعض التعليقات من متابعينه كالأتي :

الجمال كله ف صورة 

ضحكتك فيها كهربااا 

ايه العسل ده 

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.
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