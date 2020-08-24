أصحاب هذا المرض المزمن أقل عرضة للوفاة بكورونا بنسبة الثلث

أظهر بحث جديد أن الأدوية التي يتناولها الملايين حول العالم لعلاج ارتفاع ضغط الدم تقلل من خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد بمقدار الثلث.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الأكاديميون أن مرضى (كوفيد-19) الذين يتناولون هذا الدوار أقل عرضة للوفاة بنسبة 33% وكذلك أقل عرضة لدخول العناية المركزة، لكن الخبراء لم يكتشفوا أي فوائد واضحة لتأثير الدواء نفسه لمرضى كورونا الغير مصابين بارتفاع في ضغط الدم.





ويعد مرض ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسيا يهدد الحياة، وما زال الأطباء يجرون دراسة عن تأثير هذه الأدوية لعلاج مرضى كورونا الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويعد مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة المنتشرة حول العالم، حيث يتناول أكثر من 6 ملايين شخص في المملكة المتحدة أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وكذلك 100 مليون شخص في الولايات المتحدة.



