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منوعات

أصحاب هذا المرض المزمن أقل عرضة للوفاة بكورونا بنسبة الثلث

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:05 م
مريض كورونا
مريض كورونا
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أماني إبراهيم
أظهر بحث جديد أن الأدوية التي يتناولها الملايين حول العالم لعلاج ارتفاع ضغط الدم تقلل من خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد بمقدار الثلث.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الأكاديميون أن مرضى (كوفيد-19) الذين يتناولون هذا الدوار أقل عرضة للوفاة بنسبة 33% وكذلك أقل عرضة لدخول العناية المركزة، لكن الخبراء لم يكتشفوا أي فوائد واضحة لتأثير الدواء نفسه لمرضى كورونا الغير مصابين بارتفاع في ضغط الدم.

ويعد مرض ارتفاع ضغط الدم عامل خطر رئيسيا يهدد الحياة، وما زال الأطباء يجرون دراسة عن تأثير هذه الأدوية لعلاج مرضى كورونا الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويعد مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة المنتشرة حول العالم، حيث يتناول أكثر من 6 ملايين شخص في المملكة المتحدة أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وكذلك 100 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وقام الباحثون في جامعة إيست أنجليا بتجميع البيانات من الدراسات السابقة التي  شملت 28872 مريضا في المستشفى مصابين بفيروس كورونا، وكان ربع المرضى يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ومن ضمنهم ثلث المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. 

وأظهرت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم كانوا أقل عرضة بنسبة 33% للوفاة أو وضعهم على جهاز التنفس الصناعي إذا كانوا يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. 

وأوضح الفريق الطبي أن مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين يقلل ضغط الدم عن طريق زيادة مستويات مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 على سطح خلايا المريض، ويستخدم مرضى كوفيد-19 نفس المستقبلات للتثبيت على الخلايا.
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