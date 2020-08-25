بعد إلغائه.. عروسان يحتفلان بزفافهما في ملجأ

دفعت "ميلاني" و"تايلر تاباجنا" مقدمًا، مقابل حفل زفافهما في أغسطس، وحصلا على نزل رومانسي ومنسق موسيقى ومتعهد عربة طعام لتقديم العشاء لحوالي 150 فردًا من أفراد العائلة والأصدقاء.





ولكن في أوائل يوليو ، تلقى الزوجان من بارما بولاية أوهايو الأمريكية، رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن المكان الخلاب الذي حجزا فيه لحفل زفافهما لن يكون مفتوحًا لحفلات الزفاف بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "واشنطن بوست"





قالت ميلاني تاباجنا ، 27 سنة: "لم نفاجأ فقد تم إغلاق أوهايو لعدة أشهر"، وأضافت العروس "نظرًا لأننا دفعنا مسبقًا مقابل الطعام ، كان بإمكاننا إقامة حفل الزفاف في مكان آخر وما زلنا ندعو الجميع ، لكن ذلك لم يكن منطقيًا، التقيت مع تايلر وقلت له ما رأيك في التبرع بالطعام بدلًا من ذلك؟".





وقال تايلر تاباجنا إنه أحب الفكرة ، لذلك اتصل هو وميلاني بمنزل Laura’s Home ، وهو ملجأ في كليفلاند للنساء العازبات والأمهات اللواتي لديهن أطفال ورتبوا أن يقوم متعهد الطعام بتقديم وجبة تتراوح قيمتها بين 2000 دولار و 135 شخصًا.





وكان للزوجان طلبا: بعد أن عقد قرانهم أمام عشرات من أفراد العائلة في الفناء الخلفي لأجداد ميلاني ، أرادوا تقديم الوجبة في ملجأ لورا بأنفسهم، وقال تايلر تاباجنا ، 34 عامًا: "بدت أنها طريقة رائعة لقضاء يوم زفافنا".





وفي 15 أغسطس ، بعد زواجهما في حفل قصير وبسيط مع كلبهم ريدمان، توجها بملابس الزفاف بشاحنة طعام إلى الملجأ لتقديم الدجاج المقلي ، وجبن ماك ن ، والفاصوليا الخضراء ، وسلطة البطاطس وكب كيك الشوكولاتة لجميع السكان في هذا النُّزُل.





وقال ريتش تريكيل ، الرئيس التنفيذي لـ City Mission ، المنظمة التي تدير Laura’s Home: "كان بإمكانهم التبرع بالطعام وسيروا في طريقهم المرح ، ولكن كان من المهم بالنسبة لهم المجيء ومقابلة الجميع وتقديم الوجبة".