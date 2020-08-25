AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد إلغائه.. عروسان يحتفلان بزفافهما في ملجأ

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
دفعت "ميلاني" و"تايلر تاباجنا" مقدمًا، مقابل حفل زفافهما في أغسطس، وحصلا على نزل رومانسي ومنسق موسيقى ومتعهد عربة طعام لتقديم العشاء لحوالي 150 فردًا من أفراد العائلة والأصدقاء.

ولكن في أوائل يوليو ، تلقى الزوجان من بارما بولاية أوهايو الأمريكية، رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن المكان الخلاب الذي حجزا فيه لحفل زفافهما لن يكون مفتوحًا لحفلات الزفاف بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "واشنطن بوست"

قالت ميلاني تاباجنا ، 27 سنة: "لم نفاجأ فقد تم إغلاق أوهايو لعدة أشهر"، وأضافت العروس "نظرًا لأننا دفعنا مسبقًا مقابل الطعام ، كان بإمكاننا إقامة حفل الزفاف في مكان آخر وما زلنا ندعو الجميع ، لكن ذلك لم يكن منطقيًا، التقيت مع تايلر وقلت له ما رأيك في التبرع بالطعام بدلًا من ذلك؟".

وقال تايلر تاباجنا إنه أحب الفكرة ، لذلك اتصل هو وميلاني بمنزل Laura’s Home ، وهو ملجأ في كليفلاند للنساء العازبات والأمهات اللواتي لديهن أطفال ورتبوا أن يقوم متعهد الطعام بتقديم وجبة تتراوح قيمتها بين 2000 دولار و 135 شخصًا.

وكان للزوجان طلبا: بعد أن عقد قرانهم أمام عشرات من أفراد العائلة في الفناء الخلفي لأجداد ميلاني ، أرادوا تقديم الوجبة في ملجأ لورا بأنفسهم، وقال تايلر تاباجنا ، 34 عامًا: "بدت أنها طريقة رائعة لقضاء يوم زفافنا".

وفي 15 أغسطس ، بعد زواجهما في حفل قصير وبسيط مع كلبهم ريدمان، توجها بملابس الزفاف بشاحنة طعام إلى الملجأ لتقديم الدجاج المقلي ، وجبن ماك ن ، والفاصوليا الخضراء ، وسلطة البطاطس وكب كيك الشوكولاتة لجميع السكان في هذا النُّزُل.

وقال ريتش تريكيل ، الرئيس التنفيذي لـ City Mission ، المنظمة التي تدير Laura’s Home: "كان بإمكانهم التبرع بالطعام وسيروا في طريقهم المرح ، ولكن كان من المهم بالنسبة لهم المجيء ومقابلة الجميع وتقديم الوجبة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خرجت من الدنيا قبل دخولها.. عروس تسقط جثة هامدة في حفل زفافها

هدية الملكة إليزابيث لحفيدتها.. فستان زفاف الأميرة بياتريس عمره 60 سنة

من لا يلتزم لن يشارك.. عروسان يضعان قواعد صارمة لحضور حفل زفافهما

لم تكتف بفستان واحد.. قصة 3 فساتين زفاف للأميرة ديانا أحدها مفقود

فيروس كورونا.. طرد عروسين والمعازيم من حفل زفافهم

تهديد ووعيد.. صديقة عريس تهين عروسته بسبب حفل الزفاف

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ للرد على منتقدي الفريق.. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بشأن وليد سليمان

مفاجأة.. سيف زاهر: 4 لاعبين كبار داخل نادي الزمالك تم تجديد عقودهم من دون معرفة وكلائهم ..فيديو

إعلان مهم من هيئة قضايا الدولة لـ خريجي كليات الشرطة والحقوق دفعة 2019

زكي فطين عبد الوهاب يكشف سبب مهاجمته رواد الساحل الشمالي

الناطق باسم الحكومة الكويتية: عودة الوافدين إلى البلاد ستكون تدريجية

أحد سكان منطقة المطار يفضح كذب قناة الجزيرة.. ويؤكد: الجميع متفق على الإزالة ولا يوجد خلاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتداء الشرطة التركية على فتاة.. وقرار غريب من وزير الداخلية | فيديو

بدون كبريت.. رجل يشعل النار باستخدام الرمل.. فيديو

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك