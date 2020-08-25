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أخبار العالم

وليد الزيدي.. حكاية أول كفيف يتولى وزارة في تونس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، التشكيل الجديد للحكومة التونسية، وذلك عقب تقديمه إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي طالب بدوره البرلمان إلى عقد جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة. 

وجاءت الحكومة التونسية الجديدة، لتضم 28 وزيرا ووزير دولة، لتكون أصغر وزارة في تونس منذ عام 2011. 

وكانت مفاجأة هذا التشكيل، هو ترشيح وليد الزيدي كوزير للشئون الثقافية، ليصبح أول كفيف في تونس يتم ترشيحه لتولي حقيبة وزارية. 

ويعد التونسي وليد الزيدي، هو أول كفيف يحصل على شهادة الدكتوراة في الآداب، بعد مناقشته الرسالة العام الماضي، ليطلق عليه لقب طه حسين تونس. 

ولد الزيدي عام 1986 بمحافظة الكاف شمال العاصمة التونسية، وفقد بصره في سن العامين، عقب إصابته بسرطان في العين، وأصبح عندما كبر منتج برامج إذاعية واهتم بالشعر والموسيقى، وحصل على الدكتوراة في النهاية. 
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