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محافظات

10 معلومات عن بروتوكول تعاون محافظة القليوبية مع البنك الزراعي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
لتوفير التمويل اللازم للأنشطة الزراعية، وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، بروتوكول تعاون مشترك مع علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

 وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وتوفير التسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية.


وينشر صدى البلد أهم مجالات التعاون التى يستهدفها البروتوكول وهى كالتالى:
- تمويل تكلفة تطوير شبكات الري للأراضي والتعاون في مجالات المراجعة الفنية للشركات القائمة بتنفيذ شبكات الري
- تمويل تكاليف إنشاء مشروعات طاقة شمسية بالأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والمشروعات الزراعية في المحافظة
- التعاون في مجال المشروعات التنموية المشتركة وتشغيل شباب الخريجين
- التعاون في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات، وتبادل الخبرات والمعاونة في مجالات مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني
- التعاون في مجالات الرعاية البيطرية الشاملة والفنية للإنتاج الحيواني 
- تمويل تكاليف تحويل السيارات الملاكي، النقل للعمل بالغاز الطبيعي.
- البنك الزراعي سيقوم بإتاحة القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة في إطار هذا البروتوكول خلال أيام.
- دعم المشروعات المملوكة للمحافظة وتطويرها لتحقيق ربح وعائد اقتصادي أكبر من بين تلك المشروعات مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة 
- دعم مشروع زراعة النخيل بعدد من الأراضي الزراعية المملوكة للمحافظة
- إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة كتربية الأرانب والدواجن والماشية.
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