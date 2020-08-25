10 معلومات عن بروتوكول تعاون محافظة القليوبية مع البنك الزراعي

لتوفير التمويل اللازم للأنشطة الزراعية، وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، بروتوكول تعاون مشترك مع علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.
وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وتوفير التسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية.
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وينشر صدى البلد أهم مجالات التعاون التى يستهدفها البروتوكول وهى كالتالى:
- تمويل تكلفة تطوير شبكات الري للأراضي والتعاون في مجالات المراجعة الفنية للشركات القائمة بتنفيذ شبكات الري
- تمويل تكاليف إنشاء مشروعات طاقة شمسية بالأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والمشروعات الزراعية في المحافظة
- التعاون في مجال المشروعات التنموية المشتركة وتشغيل شباب الخريجين
- التعاون في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات، وتبادل الخبرات والمعاونة في مجالات مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني
- التعاون في مجالات الرعاية البيطرية الشاملة والفنية للإنتاج الحيواني
- تمويل تكاليف تحويل السيارات الملاكي، النقل للعمل بالغاز الطبيعي.
- البنك الزراعي سيقوم بإتاحة القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة في إطار هذا البروتوكول خلال أيام.
- دعم المشروعات المملوكة للمحافظة وتطويرها لتحقيق ربح وعائد اقتصادي أكبر من بين تلك المشروعات مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة
- دعم مشروع زراعة النخيل بعدد من الأراضي الزراعية المملوكة للمحافظة
- إنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة كتربية الأرانب والدواجن والماشية.