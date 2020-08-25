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تعليم

لتنفيذ برامج مشتركة في الطب والتمريض .. جامعة بنها تبحث التعاون مع "كانتربري"

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة حلقة نقاشية عبر الانترنت مع جامعة كانتربرى البريطانية وذلك في اطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم وتكوين شراكات قوية مع الجامعات الدولية.

وشارك من جامعة بنها الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة رعاية الطلاب الدوليين، وشارك عن جامعة جامعة كانتربري الدكتورة سوزان بلامر ودكتور رانجيت اكوليكار.

وقال الدكتور حسين المغربي أن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية خاصة فى مجال الطب والتمريض وتم عقده عبر الانترنت نظرا للظروف الحالية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
واشار الدكتور ناصر الجيزاوي الى انه جارى وضع خطة عمل لتنفيذ برامج مشتركة للدراسات العليا بين كلية طب بنها وجامعة كانتربري ، كما انه تم الاتفاق على تحديد مواعيد لقاءات قادمة لمناقشة برامج مرحلة البكالوريوس سواء فى الطب او التمريض.
وأكد الجيزاوى أن تطوير العلاقات الدوليه مع جامعة بنها تساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعتين وتبادل الخبرات بين الجامعتين علي مستوي تدريب اعضاء هيئة التدريس علي النظم الجديدة التدريس وأساليب الامتحانات المبتكرة وكذلك تفعيل نظام التبادل الطلابي بين الجامعتين.
يذكر أن جامعة كانتربري جنوب شرق انجلترا تأسست في العام 1962 وتضم نحو 15000 طالبا وطالبة ومعتمده عام ٢٠٠٥ وتنقسم الجامعة الى خمس كليات وهي كلية الآداب والانسانيات ، كلية الأعمال والإدارة ، كلية التربية ، كلية الصحة والرعاية الاجتماعية ، وكلية العلوم الاجتماعية.
لتنفيذ برامج مشتركة في الطب والتمريض .. جامعة بنها تبحث التعاون مع "كانتربري"
لتنفيذ برامج مشتركة في الطب والتمريض .. جامعة بنها تبحث التعاون مع "كانتربري"
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