ملك الأردن للرئيس السيسي: ندعم جهود مصر في محاربة الإرهاب وحماية أمنها

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة الإرهاب لحماية أمنها واستقرارها.





وقال ملك الأردن، خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة أردنية مصرية حول جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي: "ندعم جهود مصر في محاربة الإرهاب وحماية أمنها".





وووفقا لوكالة الانباء الأردنية "بترا"، تناول لقاء الملك عبدالله الثاني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.





كما بحثا آليات التعاون والتنسيق بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، والتخفيف من آثاره الإنسانية والاقتصادية. وأكد الزعيمان اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية المصرية، والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة، بخاصة الاقتصادية والاستثمارية، وقطاع الطاقة، والتبادل التجاري.





وشددا الزعيمان على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم القضايا العربية.





وتطرق اللقاء إلى جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، حيث أكد العاهل الأردني على ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر بهذا الخصوص، لحماية أمنها واستقرارها.





وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



