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حوادث

الداخلية لقائدي المركبات: سارعوا إلى تركيب الملصق الإلكتروني قبل 20 أكتوبر|فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:51 م
تركيب الملصق الالكترونى
تركيب الملصق الالكترونى
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مصطفى الرماح
تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام)، خلال المدة الزمنية السابق تحديدها، والتي ستنتهي في 20 أكتوبر 2020، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب انتهاء المهلة.

وأهابت وزارة الداخلية -في بيان الثلاثاء - بالمواطنين مالكى المركبات بأنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.

   
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساءً ولحين الانتهاء من المنظومة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.
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