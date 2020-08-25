الأوقاف تواصل أعمال التعقيم والنظافة بالمساجد استعدادا لعودة صلاة الجمعة

لليوم الثاني على التوالي .. واصلت وزارة الأوقاف أعمال النظافة والتعقيم للمساجد على مستوى الجمهورية استعدادا لعودة صلاة الجمعة ، وأكدت الوزارة على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب ، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم , ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا , أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه , أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه.



وتناشد الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، وتؤكد الوزارة أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .