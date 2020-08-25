رئيس جامعة المنوفية يجمد العمل بمستشفى العزل ويناقش استعدادات العام الجديد

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس الجامعة لشهر أغسطس ٢٠٢٠ بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج والذى شارك عبر الانترنت، ونواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.





استهل مبارك الجلسة بمتابعة إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية، واستعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد وسبل تطبيق التعليم الهجين فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يستند التعليم الهجين إلى دمج نظامى التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".





وناقش الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ هذا النظام وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة والمقررات، وتقسيم الطلاب على مدار الأسبوع بحيث يتواجد نصف العدد ثلاث أيام والنصف الآخر ثلاث أيام، ويتم طباعة كارنيهات بألوان مختلفة لضمان عدم التكدس والالتزام بأيام الحضور، مع الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا، والمعامل، مع التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، واستخدام المطهرات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتشغيل بوابات التعقيم.





ووافق المجلس فى جلسته اليوم على تجميد قرار مستشفى العزل بمعهد الكبد القومى والتى تم تجهيزها لاستقبال الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وذلك لعدم وجود حالات بالمستشفى، وتجهيز الجناح الفندقى بالمستشفى الجامعي ليكون فى حالة استعداد عند وجود حالات مصابة، مع متابعة الوضع الراهن لانتشار الفيروس وإعلان حالة الطوارئ عند وجود مستجدات، ومتابعة العمل بمعهد الكبد القومى لعلاج أمراض الكبد وتأدية مهامه.





وأحاط مبارك المجلس بجدول الأعمال والموافقة على مقترح تعديلات اللائحة الداخلية للبرنامج المتميز العلوم المعرفية والتخاطب بنظام الساعات المعتمدة بقسم علم النفس بكلية الآداب، والموافقة على مقترحات تعويض فترة توقف طلاب الامتياز عن التدريب نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا.



