فارقوا البرلمان والحياة.. 14 حالة وفاة برلمانية في 5 سنوات.. قطار الموت بدأ برحيل سيف اليزل.. وتوقف في 2020 بوفاة نائب الشرقية

رحيل اللواء سيف اليزل أول رئيس لائتلاف دعم مصر في بداية البرلمان

مصرع نائبة المنوفية أميرة رفعت في حادث سيارة خلال احتفالية المجلس

وفاة نائب الجيزة محمد بدوي بأزمة قلبية مفاجئة في فرح ابنته

2020 يسدل الستار على وفيات البرلمان برحيل النائب العبودي





14 نائبا فارقوا الحياة ومجلس النواب منذ انعقاده، حيث حقق المجلس رقما قياسيا في عدد وفيات نوابه والتي بدأت مبكرا في أول دور انعقاد برحيل اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر تبعه بعد ذلك 13 نائبا، حيث تنوعت حالات الوفاة ما بين المرض والحوادث والقضاء والقدر.





آخر حالات الوفاة النيابية كانت مطلع شهر أغسطس الجاري وبالتحديد يوم الثلاثاء 4 أغسطس، عندما توفى العقيد سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس، بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، حيث كان الفقيد بحالة صحية جيدة وشارك بعدد من اللقاءات الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ.





سبقه بنصف عام في 19 فبراير، النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، التابع لمحافظة المنيا، الذي توفى بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من سرطان في الكبد وتوفي على إثره بعد معاناة امتدت لعدة أشهر.





ومن أشهر الراحلين عن المجلس، كان النائب البرلماني اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي توفي فى أبريل 2016، بعد تدهور صحته آنذاك، الأمر الذى استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وظل على التنفس الصناعي بالعناية المركزة حتى وافته المنية، وخلفه النائب نادر مصطفى في البرلمان.





كما شهدت 2016 رحيل نائبة أخرى، وهي أميرة رفعت، عن محافظة المنوفية، وجاءت وفاتها خلال سفرها لحضور احتفالية 150 عامًا على البرلمان بمدينة شرم الشيخ فى التاسع من أكتوبر 2016، حيث لاقت النائبة أميرة رفعت، عضوة مجلس نواب عن دائرة شبين الكوم منوفية، حتفها إثر انقلاب سيارتها على طريق الطور.





وفى ذات الشهر من العام نفسه، توفى النائب البرلماني محمد مصطفى الخولى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، لتخلفه على المقعد زوجته النائبة عبير الخولي.





كما توفى النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب عن حدائق القبة بمحافظة القاهرة وعضو ائتلاف دعم مصر، فى صباح يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، وذلك بعد رحلة صراع مع المرض، إذ كان يتلقى العلاج فى المركز الطبى العالمى منذ فترة، ليشغل مقعده النائب حسين جاد.





ولم يمر عام 2017 دون أن يخطف الموت أحد أعضاء البرلمان، حيث توفى النائب هرقل وفقي، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا في سوهاج، بسبب إصابته بوعكة صحية ناتجة عن ضعف في عضلات القلب، وخلفه النائب رشدي وفقي.





كما توفي النائب رفعت داغر، عن مركز زفتى محافظة الغربية، في أغسطس 2018، وخلفه العميد أحمد يحيى على مقعده، في ديسمبر 2018.





وفي صباح 16 سبتمبر 2018، توفي النائب الدكتور حسام الرفاعى الكاشف، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، عن عمر يناهز 60 عاما، والذي يعد أحد نواب شمال سيناء الذين مارسوا عملهم البرلماني معتمدا على وجود الشباب الداعم له، داخل محافظة شمال سيناء.





وفى 28 ديسمبر عام 2018 توفي النائب محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، خلال المشاركة في إحدى الفعاليات.





كما شهد عام 2019 رحيل نائب آخر وهو النائب أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن قرية العزيزية مركز طامية محافظة الفيوم، وذلك بعد صراع مع المرض، ليخلفه أخوه الدكتور محمد عبد التواب، مرشح حزب مستقبل وطن، بفوزه في إعادة الانتخابات التكميلية.





وفي 29 نوفمبر 2019، توفي النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أثناء حضور حفل زفاف نجلته إثر أزمة قلبية، خلفه في مقعد الدائرة النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون النيابية.





واختتم 2019 وفياته البرلمانية برحيل نائبان الأول النائب أحمد شرموخ، عن دائرة مركز ملوى، المنيا، في 8 ديسمبر، بعد إصابته بأزمة قلبية، ليخلفه في المقعد النائب محمد عبدالحكيم، بعدها بأسبوع توفي النائب الثاني السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان.





ويحدد قانون مجلس النواب الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".



