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فن

بلوك جديد .. أسما شريف منير تبهر متابعيها في أحدث ظهور .. شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الإعلامية أسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وعلقت اسما على الصورة قائلة "  "Selfie" كا نوع من انواع التغير " .


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يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.
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