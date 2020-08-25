بلوك جديد .. أسما شريف منير تبهر متابعيها في أحدث ظهور .. شاهد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت اسما على الصورة قائلة " "Selfie" كا نوع من انواع التغير " .
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يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.
وعلقت اسما على الصورة قائلة " "Selfie" كا نوع من انواع التغير " .
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أسما شريف منير: إيه آخر أمنية اتمنيتوها؟.. وجمهورها يرد
يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.