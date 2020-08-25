أكبر عائد في تاريخها .. وزير الأوقاف: 1.5 مليار جنيه صافي إيرادات هيئة الأوقاف

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، إن هيئة الاوقاف حققت أعلى عائد سنوي استثماري في تاريخها منذ إنشائها.





وأضاف جمعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن 1.5 مليار جنيه هو صافي ايرادات هيئة الاوقاف، لافتا إلى أنه لأول مرة لا تعتمد هيئة الأوقاف على أي موارد خارجية وتكتفي بمواردها الذاتية.





وأكد جمعة أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم في العام الماضي والحالي، مشيرا إلى أن أموال الأوقاف تتوجه لما خصص لها.





وأشار وزير الاوقاف، إلى انشاء 10 مدارس من أموال الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التعليم.

وأكمل، أنه سيتم التعامل بالقانون مع المخالفين لمنع الصعود للمنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الاوقاف، لافتا إلى أن أتلقى قرارا يوميا بما يحدث في المساجد.



