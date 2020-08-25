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أخبار العالم

بعد أزمة إف 35.. نتنياهو: وفد إسرائيلي أمريكي عالي المستوى يزور الإمارات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" اليوم، الثلاثاء، أن تل أبيب سترسل بعثة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي "مئير بن شبات"، إلى الإمارات لدعم العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب نتنياهو، إن وفدا إسرائيليًا وأمريكيًا مشتركا سيتوجه يوم الاثنين المقبل إلى أبوظبي.

كان ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وحسب سكاي نيوز، تلقى بن زايد اتصالا من بومبيو تناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

وجاء الاتصال بين بومبيو وبن زايد عقب إلغاء الإمارات لاجتماع ثلاثي بين مندوبي الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل في الأمم المتحدة للاحتفاء بالاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب، والذي ألغي بداعي معارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بيع واشنطن لصفقة طائرات "إف 35" إلى أبوظبي. حسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "الحرة" ان الاتصال تم بين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كان مثمرا وجيد جدا.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستحترم التزاماتها مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه ستعمل على تعميق العلاقات الدفاعية مع الإمارات.

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