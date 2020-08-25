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توك شو

رد قاس من أحمد موسى بعد تحويل عدلي القيعي للانضباط

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:01 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النقد مباح للجميع والدولة لا تمنع النقد، مضيفا أن النقد شيء ممكن، والجميع يقوم به في المجتمع المصري، متسائلا "لماذا قرر اتحاد الكرة إحالة عدلى القيعى للجنة الانضباط؟".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، "هل من حق اتحاد الكرة إحالة أي شخص للتحقيق في حالة نقد أي لاعب؟"، متابعا "قرار الاتحاد مع عدلي القيعي يجعلني مندهشا".

وأكد  أحمد موسى، أن "النقد مُباح للجميع، وإحنا في بلد قانون، والقانون يطبق على الجميع، ومحدش فوق القانون، والرئيس يتحدث عن هذا الأمر في كل المناسبات".

وأكمل حديثه "أرجو من اتحاد الكرة أن يخرج ببيان رسمي ويؤكد هذا الأمر، وسبب المخالفات التي على أثرها أحال القيعي للانضباط، أنا مش مصدق اللي بيحصل، وعندنا مشاكل ضخمة أهم من كل ده".
 
كلفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البنداري، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية، بمراجعة تصريحات عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، والتي قالها في قناة النادى، خلال الساعات الأخيرة، وفى حال التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى؛ بداعى التجاوز في حق لجنة الحكام التي اختارت الحكم الكرواتي لإدارة مباراة القمة الأخيرة.

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